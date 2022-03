Krieg in der Ukraine : Spritpreise in Kappeln steigen in neue Rekordhöhen

Nach Beginn des Krieges in der Ukraine ist die Angst vor Lieferausfällen und einer Rohöl-Knappheit groß und treibt die Preise in die Höhe – auch in Kappeln.

Kappeln | Spätestens seit Jahresbeginn war es zu beobachten: Die Spritpreise an den Tankstellen zogen immer weiter an. Während Anfang November noch 1,52 Euro für einen Liter Diesel und 1,74 Euro für einen Liter Super in Kappeln bezahlt werden musste, ist man Anfang März meilenweit von diesen Preisen entfernt. Am Donnerstagmittag, 3. März, zeigte die Preistafel ...

