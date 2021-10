Herbstferien an der Schlei : Sieben Tipps: Die To-Do-Liste für den Herbst in Kappeln und Region

Mühle, Heringszaun, Schleibrücke: Kappelns Wahrzeichen sind auch im Herbst eine Reise wert. Aber Stadt und Umland haben noch mehr zu bieten – eine kleine Auswahl für die Ferien.

Kappeln | In Schleswig-Holstein ist zwar schon mehr als die Hälfte der zweiwöchigen Herbstferien rum. In anderen Bundesländern aber hat die schulfreie Zeit noch gar nicht begonnen oder aber sie sind deutlich später als der hohe Norden gestartet. Dass es viele Urlauber-Familien wieder an die Schlei und nach Kappeln ziehen wird, ist schon jetzt deutlich zu merken...

