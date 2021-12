Silvester 2021 : „Die Schlei leuchtet“: So soll der Jahreswechsel in Kappeln gefeiert werden

„Licht statt Böller“ – das ist die Botschaft, die Kappeln auch in diesem Jahr zum Jahreswechsel senden will. Wieder steckt die NCE Veranstaltungstechnik dahinter, nur der Ort des Spektakels ist ein anderer.

Kappeln | Keine Raketen, kein Höhenfeuerwerk – das zweite Jahr in Folge droht der Nachthimmel zum Jahreswechsel dunkel zu bleiben. Böller dürfen aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie nach 2020 auch in diesem Jahr nicht verkauft werden, man will die Kliniken freihalten von der Versorgung möglicher Unfälle mit Feuerwerkskörpern. Aber: Kappeln wäre nicht Kappel...

