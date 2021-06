Corona in Schleswig-Flensburg : Delta-Variante im Kreisgebiet in zwei Fällen nachgewiesen

Bei einer der betroffenen Personen ist die Infektionsquelle unklar.

Schleswig | Insgesamt gibt es im Kreis Schleswig-Flensburg aktuell zwei Nachweise von B.1.617.2 – der Delta-Variante, die zuerst in Indien entdeckt wurde. Dies teilt der Kreis Schleswig-Flensburg am Freitagvormittag mit. Weiterlesen: Delta-Variante in Flensburg: Infizierte hatten Kontakte nach Schleswig-Flensburg Für den Nachweis von Coronavirus-Mutationen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.