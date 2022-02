Mit Video : Nach „Zeynep“ und Starkregen: „So viel Wasser habe ich hier noch nie gesehen“

Starkregen brachte erheblich mehr Niederschlag als im Februar normalerweise erwartet wird. Nun liefen Schächte voll, Drainagen sind überlastet, Auen und kleine Flüsse traten über die Ufer.

Kappeln | Sturmtief „Zeynep“ hat Kappeln und die Region nicht übermäßig hart getroffen. Rainer Seehusen, stellvertretender Gemeindewehrführer für Kappeln, konnte auch am Montag Entwarnung geben. Nasse Füße gab es hier und da aber schon. Weiterlesen: Überflutete Felder, gesperrte Straßen und gefallene Bäume: So sieht es im Kreis aus Bereits am Freitagnachm...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.