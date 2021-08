Testpflicht für Ungeimpfte : Kappelner Friseure: Keine Angst vor Umsatzeinbußen

Die Nachricht, dass ab dem 23. August Ungeimpfte einen Test für den Friseurbesuch vorlegen müssen, sorgt bei den Friseuren in Kappeln nicht für große Unruhe.

Kappeln | In dieser Woche entschieden die Ministerpräsidenten, dass ab einer Inzidenz von 35 nur Genesene, Geimpfte oder Getestete in Innenräume gelassen werden sollen. Das betrifft unter anderen auch wieder die Friseure. Am Freitag lag die Inzidenz im Kreis Schleswig-Flensburg bereits bei 34,8. Doch die Kappelner Haar-Spezialisten sehen der jüngsten Entwicklun...

