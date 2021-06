TSV Kappeln : Das „Kleine Kleckse Lager“ wird in diesem Sommer galaktisch

An vier Tagen im Juli geht es rund auf dem Sportplatz des TSV Kappeln – aufgrund der Corona-Pandemie ist noch nicht alles möglich, aber die Organisatoren haben sich etwas ausgedacht.

Kappeln | Das „Kleine Kleckse Lager“ (KKL) des TSV Kappeln geht in die nächste Runde – denn ein Sommer ohne KKL ist doch eigentlich unvorstellbar. Auch wenn es noch nicht so wie immer sein wird, kündigt das KKL-Team ein tolles Programm für Kinder von sieben bis 13 Jahren an. Weiterlesen: Stadtlauf „Kappeln rund“ wird in der Corona-Pandemie digital Von Mit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.