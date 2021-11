„Orange your City“ : Das Kappelner Rathaus leuchtet jetzt zwei Wochen lang in Orange

Farbe bekennen gegen Gewalt an Frauen – das steckt hinter öffentlichen Gebäuden, die derzeit in Orange leuchten. So wie das Kappelner Rathaus.

Kappeln | Der richtige Startschuss fällt eigentlich erst am 26. November, aber am 25. November, zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, setzte das Kappelner Rathaus schon mal ein Zeichen. Ein orangenes Zeichen. Unter der Überschrift „Orange your City“ leuchten öffentliche Gebäude bis zum 10. Dezember in eben dieser Farbe. Weiterlesen: Geschlagen, ver...

