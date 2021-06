Freizeit in der Pandemie : Das 100. Scheersbergfest – coronabedingt mal ganz anders

Statt eines großen Scheersbergfestes – es wäre das 100. in Quern gewesen – veranstalteten viele Sportvereine jeweils vor Ort ihre ganz eigenen Aktionstage. Motto: Scheersbergfest 2021 – die „Mystery Edition“.

Kappeln | Trotz der Absage des großen Scheersbergfestes ließen es sich zahlreiche Kinder nicht nehmen, in einer abgespeckten Variante an ihrem Scheersbergfest teilzunehmen. Allerdings in abgewandelter und kleinerer Form. Dort, wo sich unterhalb des Bismarckturms am ersten Juniwochenende vor Corona bis zu 800 Kinder plus zahlreiche Betreuer mehrere Tage zu einem...

