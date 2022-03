DSDS-Kandidatin : Mailin Fiona Jöhnk aus Süderbrarup will es in die Charts schaffen

Mailin Fiona Jöhnk will es bei „Deutschland sucht den Superstar“ bis ganz nach oben schaffen und so in die Fußstapfen des Gewinners der letzten Staffel und Nordfriesen Jan-Marten Block treten.

Süderbrarup | Dass Mailin Fiona Jöhnk sich den Song „Never Not Try“ von Jan-Marten Block ausgesucht hat, mit dem sie die neue Jury der RTL-Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) überzeugen will, ist kein Zufall. Denn Jan-Marten Block ist nicht nur der Gewinner der letzten DSDS-Staffel, sondern ebenfalls ein Nordlicht. Weiterlesen: Mailin Fiona Jöh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.