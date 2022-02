Kreis Schleswig-Flensburg : 549 weitere Corona-Infektionen am Wochenende - Inzidenz sinkt

Derzeit werden 20 infizierte Personen im Helios-Klinikum Schleswig behandelt.

Schleswig | Am Wochenende hat der Kreis Schleswig-Flensburg insgesamt 549 neue Corona-Infektionen gemeldet - 329 am Sonnabend und 220 am Sonntag. Die Meldungen der Fallzahlen beziehen sich immer auf die erfassten Neuinfektionen am Vortag. Die Zahl der seit Pandemie-Beginn verzeichneten Fälle liegt nun bei 18.417, davon gelten 15.478 als mittlerweile genesen. Im Zu...

