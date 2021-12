Kreis Schleswig-Flensburg : Corona-Zahlen am Montag: 27 neue Corona-Infektionen

Die mit Abstand meisten Infektionen zählt die Gemeinde Harrislee. Aktuell gibt es kein Amt und keine amtsfreie Gemeinde oder Stadt mehr ohne Corona-Fall.

Schleswig | Am Montag hat der Kreis Schleswig-Flensburg 27 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Über das Wochenende waren es 52. Auch stieg am Wochenende die Zahl der an oder mit Corona verstorbenen Personen an. Wie Kreissprecherin Martina Potztal am Montag mitteilte, handle es sich bei dem Todesfall um eine 83-jährige Person, bei der Vorerkrankungen be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.