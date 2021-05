Corona-Urlaub in Kappeln : Sonne satt am Weidefelder Strand

Das Wochenende brachte wärmere Temperaturen, und Touristen wie Einheimische ließen sich nicht lange bitten: Sie verbrachten die Tage am Wasser, egal ob mit Strandkorb oder ohne.

Kappeln | In Weidefeld kamen am Wochenende vor allem Sonnenanbeter voll auf ihre Kosten. Nach Wochen des Lockdowns und vergeblichen Wartens auf wärmere Temperaturen, zogen gelockerte Corona-Regeln und sommerliches Wetter unzählige Menschen an Kappelns Hausstrand. Immer am Meeressaum entlang und zwar laufend: So sportlich ging es Mirco Streich mit seine...

