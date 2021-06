Kreis Schleswig-Flensburg : Corona-Tests in Kropp und Süderbrarup künftig durch neuen Anbieter

Der Kreis Schleswig-Flensburg schließt seine Corona-Testzentren ab 4. Juni. Die Möglichkeit, sich testen zu lassen, bleibt aber erhalten und soll womöglich noch ausgebaut werden.

Kropp/Süderbrarup | Seit dem 1. März hat der Kreis drei kommunale Testzentren vorgehalten. Mit Ablauf des 30. April hatte der Kreis bereits sein Testzentrum in Jarplund aufgegeben. Ab dem 4. Juni gibt er nun auch seine Testzentren in Kropp und Süderbrarup auf, da das Testangebot durch andere Anbieter mittlerweile gesichert ist. Weiterlesen: Hier können Sie sich in Kap...

