Weihnachten und Silvester 2021 : Corona-Test an den Feiertagen: Diese Kappelner Test-Stationen haben geöffnet

Um Verwandte zu schützen, bietet sich ein Test vor dem Familienfest an. Bei einem Besuch im Pflegeheim ist der Testnachweis sogar Pflicht. Wo ist der Abstrich rund um die Feiertage in Kappeln möglich?

Kappeln | Unter der Woche sind Corona-Schnelltests in den Teststationen in Kappeln gut verfügbar. An Wochenenden dünnt sich das Angebot schon etwas aus. Wie sieht es an den bevorstehenden Weihnachtsfeiertagen aus? Und zum Jahreswechsel? Schließlich stehen gerade zu diesen besonderen Tagen Besuche bei der Familie an. Vielleicht sogar in einem Pflegeheim oder in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.