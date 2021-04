Kappeln : Corona-Schutzimpfung: Der Druck in den Arztpraxen wächst

Drei Wochen nach dem Impfstart in Praxen spricht Dr. Michael von Hobe von wachsender Belastung und Beschimpfung.

Kappeln | Gestern war wieder so ein Tag. Als Dr. Michael von Hobe anfängt zu erzählen, fällt es schwer, ihn zu bremsen. Das, was er erlebt, muss erzählt werden. Weil er etwas ändern will, ändern muss, damit der Allgemeinmediziner und Leiter des Medizinischen Versorgungszentrums von Vamed, und vor allem sein Team weiter durchhalten. In der dritten Woche nach dem...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.