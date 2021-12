Corona Schnelltests : Offiziell oder für Zuhause: Die Kappelner Apotheken sind gerüstet.

Eine neue mobile Teststation im Stadtzentrum, Grippeimpfungen als neues Angebot und vorwiegend volle Regale: Die Apotheken bereiten sich auf vorweihnachtlichen Ansturm vor.

Kappeln | Nun steht es fest: Der Ministerpräsident hat ein Einkaufsverbot für Ungeimpfte angekündigt, ab Sonnabend gilt 2G in Schleswig-Holstein. Einkäufe des täglichen Bedarfs – etwa in Supermärkten – bleiben aber weiterhin auch für Ungeimpfte möglich. Weiterhin wird am Donnerstag diskutiert, ob die 2G-Regel bei Veranstaltungen im Außenbereich und bei Fußballs...

