Festival in Wagersrott abgesagt : Enzo Panozzo: „Ich gebe mich geschlagen, 2:0 für Corona!“

Maskenpflicht und Alkoholbegrenzung: Die neue Landesverordnung Schleswig-Holsteins zur Bekämpfung des Coronavirus lässt sich bei der Musikveranstaltung nicht umsetzen.

Wagersrott | „Corona ist ein A…“, sagt Enzo Giovanni Panozzo. Schweren Herzens hat der Veranstalter sein für das Wochenende am 6. und 7. August geplante und restlos ausverkaufte Enzo-Festival offiziell am Dienstagabend abgesagt. Denn die neue am Montag erschienene Landesverordnung Schleswig-Holsteins zur Bekämpfung des Coronavirus umfasst eben auch genauere Angabe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.