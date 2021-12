Umweltschutz in Kappeln : „Caspar“, der Müllmann auf vier Pfoten, hält Ellenberg sauber

Cocker „Caspars“ Herz schlägt offenbar für seine Umwelt. Denn wenn man sich darin täglich aufhält, sollte sie sauber sein. Und wenn der Mensch das nicht schafft, muss Hund eben selber ran.

Kappeln | Es dauert noch nicht mal drei Minuten, da trägt „Caspar“ schon den Beweis in der Schnauze. Angekündigt hat ihn sein Frauchen Karin Chilla als den „Müllmann von Ellenberg“. Und auch wenn der Cocker dichtes schwarzes Fell statt einer quietsch-orangenen Uniform trägt, tut er genau das, was man als Müllmann so tut. Er macht sauber. Im Falle von „Caspar“ n...

