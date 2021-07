Evangelische Kita in Kappeln : Neuer Leiter in der Kita Ellenberg: Carsten Ludwig stellt sich vor

Der neue Leiter der Evangelischen Kita Ellenberg wünscht sich eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern und eine enge Kooperation mit Pastor Lars Wüstefeld.

Kappeln | In den vergangenen Tagen hat er sich erst einmal ein Bild von der Lage gemacht, hat auf- und eingeräumt und blickte gespannt auf all das, was ihn ab dieser Woche alles erwartet: Der neue Leiter der Evangelischen Kindertagesstätte Ellenberg heißt Carsten Ludwig. Nachdem die Stelle nach dem Weggang von Mario Friedrich ein halbes Jahr lang vakant war, ha...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.