Schlosskapelle in Glücksburg : Tischlerei Voss aus Rabenkirchenholz holt sich den Bundespreis für Denkmalpflege

Das Unternehmen, das Peter-Heinrich Voß seit mehr als 30 Jahren führt, erhält die Auszeichnung für die Restaurierung der Glücksburger Schlosskapelle.

Rabenkirchen-Faulück | „Ich freue mich riesig über diesen Preis“, sagt Peter-Heinrich Voß mit Stolz. „Das erreicht man nur einmal im Leben.“ Seine Tischlerei, die seinen Namen trägt, sich aber Voss schreibt, hat in diesem Jahr den Bundespreis für Handwerk in der Denkmalpflege erhalten. Voß führt sie gemeinsam mit seiner Frau Kirsten seit 33 Jahren in Rabenkirchenholz und be...

