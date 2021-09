Bürgermeisterwahl 2021 in Kappeln : Die drei Kandidaten stellen sich den Bürgern

Zeitgleich mit der Bundestagswahl findet in Kappeln die Bürgermeisterwahl statt. Vorher aber sollen die Bürger bei einer Podiumsdiskussion Gelegenheit haben, sich ein Bild von den drei Kandidaten zu machen.

Kappeln | Auf Einladung von Bürgervorsteher Frank Nickel findet am Freitag, 17. September, eine Podiumsdiskussion anlässlich der bevorstehenden Kappelner Bürgermeisterwahl statt. Um den Posten, über den die Kappelner Bürger zeitgleich mit der Bundestagswahl am Sonntag, 26. September, bestimmen, bewerben sich in diesem Jahr drei Kandidaten: Amtsinhaber Heiko Tra...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.