Bürgermeisterwahl 2021 in Kappeln : Heiko Traulsen: „Das Amt wirkt auf mich inspirierend“

Am 26. September sind die Kappelner zur Bürgermeisterwahl aufgerufen. In Interviews stellen wir die drei Kandidaten vor – zum Start: Amtsinhaber Heiko Traulsen.

Kappeln | Herr Traulsen, am 26. September möchten Sie zum dritten Mal Kappelns Bürgermeister werden. Was war so schön an den vergangenen zwölf Jahren, dass Sie weitere sechs dranhängen wollen? Tatsächlich sind die vergangenen sechs Jahre mit den ersten wenig vergleichbar gewesen. Wenn ich an die verbesserte Haushaltslage denke und an die vielen Projekte, die...

