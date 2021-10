Bürgermeister-Wahl in Kappeln : Ergebnis des ersten Wahlgangs bestätigt, Stichwahl folgt am 10. Oktober

Der Gemeindewahlausschuss hat getagt: Heiko Traulsen und Joachim Stoll gehen in die Stichwahl um das Kappelner Bürgermeister-Amt.

Kappeln | Der Gemeindewahlausschuss hat am Freitagabend, 1. Oktober, das Ergebnis des ersten Wahlgangs der Kappelner Bürgermeister-Wahl ohne Beanstandungen oder Bedenken festgestellt. Einsicht in die Wahlniederschriften nahm keines der Ausschussmitglieder. Demnach haben am 26. September 5244 von 7397 stimmberechtigten Kappelnern von ihrem Wahlrecht Gebrauch gem...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.