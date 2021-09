Bürgermeister-Wahl 2021 in Kappeln : Das sind die Positionen der Kappelner Parteien

Am 26. September steht in Kappeln die Bürgermeister-Wahl an. Drei Bewerber gehen ins Rennen – wie stehen die fünf Kappelner Parteien in der Stadtvertretung zu ihnen?

Kappeln | Bürgermeister Heiko Traulsen strebt eine dritte Amtszeit an, Sebastian Bahls und Joachim Stoll wollen dies verhindern und selbst auf den Chefsessel im Rathaus. Traulsen und Bahls sind parteilose Kandidaten, Stoll ist Mitglied der Grünen, tritt aber ebenfalls als Einzelbewerber an. Gewählt wird am 26. September, zeitgleich mit der Bundestagswahl. Bisla...

