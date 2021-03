Kappeln : Bürgerentscheid zur Bücherei: Stadtvertreter streiten um Argumentation

Die Stadtvertretung konnte sich nicht auf eine Begründung pro Neubau und contra Altbau einigen.

Kappeln | Am 18. April sollen die Bürger darüber entscheiden, wo ihre Stadtbücherei künftig sein soll: entweder in einem städtischen Altbau in der Schmiedestraße – also dort, wo sie sich derzeit befindet – oder in einem ebenfalls städtischen Neubau am Deekelsenplatz, der erst noch entstehen soll. Die zweite Option ist die, deren Planungsentwurf die Mehrheit der...

