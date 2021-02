Kappeln : Standort der Bücherei: Am 18. April entscheiden die Bürger

Schmiedestraße oder Deekelsenplatz? Die Stadtvertretung überlässt die Antwort auf die Frage den Kappelnern.

Kappeln | Es steht fest: Am Sonntag, 18. April, sind die Kappelner aufgerufen, ihre Entscheidung zum künftigen Standort der Stadtbücherei kundzutun. Zum – so hatte es der Bürgermeister im Vorfeld bereits einige Male erwähnt – ersten Mal findet in der Stadt ein Bü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.