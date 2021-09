Städtebauförderung in Kappeln : Bücherei in der Endlosschleife: CDU, LWG und SSW kippen eigene Anträge

Man hätte erwarten können, dass die Stadtvertreter am Mittwochabend das Ende der modernen Bücherei in Kappeln besiegeln. Haben sie aber nicht. Stattdessen gibt es jetzt erneut eine Denkpause bis Oktober.

Kappeln | Die Entscheidung zur Zukunft der Stadtbücherei wird erneut vertagt. Am Mittwochabend fasste die Stadtvertretung keinen Beschluss über die beiden vorliegenden Anträge, die zwei Tage zuvor der Hauptausschuss noch mehrheitlich und mit einer Änderung empfohlen hatte. Die Hängepartie um die städtische Einrichtung geht also in die nächste Runde. Anträge ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.