Geschäftserweiterung Kappeln : Buchhandlung Gosch: Mehr Platz, größeres Einkaufserlebnis

Aus 260 Quadratmetern werden 350, mehr Platz für Bücher, Deko und Kunden: Das Sortiment des Traditionsgeschäfts am Rathausmarkt soll nicht übermäßig ausgebaut werden, die Ladenfläche aber schon.

Kappeln | Schon jetzt bleiben die Menschen vor dem dunklen Schaufenster am Rathausmarkt 3 stehen und versuchen auszumachen, was darin wohl in Zukunft passieren soll. Ein Schild hängt da: „Wir vergrößern uns. Demnächst hier: Buchhandlung Gosch“. Martin Gosch winkt im Moment noch ab. „Die Arbeiten sollen im November beginnen. Wir möchten im Februar 2022 fertig se...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.