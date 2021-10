Bauarbeiten im Amt Kappeln-Land : Breitbandausbau sorgt für Sperrungen in Rabenkirchen-Faulück

Am 11. Oktober soll der Breitbandausbau im Kappelner Umland starten – mit Folgen für den Autoverkehr.

Rabenkirchen-Faulück | Am Montag, 11. Oktober, beginnen laut Mitteilung der Kappelner Bauverwaltung im Auftrag der Schleswiger Stadtwerke GmbH in Rabenkirchen die Arbeiten für den Ausbau des Breitbandes. Daher kann es in den Straßen Steenstraat, Scheggerotter Straße, Toestorfer Straße und Rabenkirchenholzer Straße zu Vollsperrungen kommen. Eine Umleitung wird ausgeschildert...

