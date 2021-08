Bootsverleih in Kappeln : „Boat Company“ – Zur rechten Zeit am richtigen Ort

Der Bedarf wächst stetig: Silvio Kettlitz hat den Verleih vor fünf Jahren übernommen und erlebt einen Run – längst nicht nur von Anglern.

Kappeln | Sie stehen Schlange an dem kleinen Anhänger am Südhafen 4. Hier hat die „Boat Company“ ihr Büro auf Rädern, und junge Familien, Paare und andere Gesellschaften warten schon darauf, endlich aufs Boot zu steigen und eine Ausflugstour auf der Schlei zu starten. Ja klar, Corona sei schwierig gewesen, sagt Inhaber Silvio Kettlitz. „Aber nur 2020. In diesem...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.