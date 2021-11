Katholische Kirche Kappeln : Nach vielen Prüfungen: Bistum genehmigt Teilsanierung in St. Marien

Aus der Erneuerung einiger Bodenfliesen wurde eine Großbaustelle mit Hindernissen. Nun haben die Arbeiten begonnen, und Baubegleiter Norbert Henrich hofft auf Fertigstellung zum des Jahres.

Kappeln | Die Flügeltüren stehen offen. Es qualmt aus der Innern der St.-Marien-Kirche. Regelmäßig kommen Handwerker mit Schubkarren. Sie haben Schweißperlen auf der Stirn und bringen in kurzen Abständen Flüssigasphalt in den Saal. Die Teilsanierung des Gebäudes, das zur Pfarrei Stella Maris in Flensburg gehört, hat begonnen. „Endlich“, sagt Norbert He...

