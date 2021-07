„Bio Bente“ in Kappeln : Aus konventionell wird Bio: Hof Sandbek stellt Schweinemast um und öffnet Bioladen

Der landwirtschaftliche Betrieb existiert inzwischen in der sechsten Generation. Jetzt wagen Bente und Dirk Hopmann den Schritt in eine neue Richtung.

Kappeln | Seit 1875 gibt es den Hof Sandbek in Kappeln. Viehwirtschaft wurde immer großgeschrieben, zuletzt wurden 7000 Schweine an sieben Standorten gemästet. Nun, in der sechsten Generation unter der Leitung von Bente und Dirk Hopmann, steht eine umfassende Wandlung des Betriebes bevor: Der Hof wird gerade von konventionell auf Bioproduktion umgestellt. Und e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.