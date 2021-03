Corona-Pandemie in Kappeln : Aus für den Oster-Urlaub: Touristiker sind enttäuscht

Feriengäste wird es vorerst in Kappeln nicht geben, dabei hatte man auf die Idee des „kontaktarmen Urlaubs“ gesetzt.

Kappeln | Bis in den frühen Morgen hinein hat die Bund-Länder-Konferenz getagt. Und dass sich die Sache dermaßen hinzog, lag unter anderem am Osterurlaub. Genauer an der Frage, ob – wenn schon keine Reisen innerhalb Deutschlands – wenigstens Kurzaufenthalte an anderen Orten innerhalb des eigenen Bundeslandes möglich sein könnten. Gerade Schleswig-Holstein und M...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.