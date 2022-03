Krieg in der Ukraine : Stephan Hüttermann aus Arnis bringt Hilfsgüter an die ukrainische Grenze

In wenigen Tagen kamen enorm viele Spenden zusammen. Nun ist der Arnisser unterwegs, um dringend benötigte Hilfsgüter an die Grenze zur Ukraine zu bringen und sechs Menschen abzuholen.

Arnis | Es wurde turbulent in den vergangenen beiden Tagen: Sitze wurden in den Bully gebaut, Spenden entgegen genommen und viele Gespräche mit dem Ukrainischen Flüchtlingswerk mit Sitz in Hamburg und an der ukrainischen Grenze zu Polen geführt. Am Dienstagabend, 15. März, ist Stephan Hüttermann von Arnis aus Richtung Ukraine aufgebrochen. Weiterlesen: Die...

