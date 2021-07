Arnis-Rabenkirchen : Rund 180 Gottesdienstbesucher verabschieden Pastorin Nadja Jöhnk

Dankesworte und Redebeiträge: Die Pastorin geht nach mehr als sieben Jahren.

Arnis | In einem bunten Gottesdienst, eingerahmt durch den Posaunenchor Ostangeln auf dem Gelände des Arnisser Friedhofs, nahm die Gemeinde Arnis- Rabenkirchen Abschied von Pastorin Nadja Jöhnk, die über sieben Jahre in der Gemeinde tätig war. Weiterlesen: „Gelittenes Vertrauen“: Pastorin Nadja Jöhnk verlässt die Kirchengemeinde In ihrer Predigt wies si...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.