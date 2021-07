Bahnhof Kappeln : Angelner Dampfeisenbahn fährt ab sofort nach Eckernförde

In historischen Fahrzeugen und etwas gemächlicher geht es künftig am Wochenende von Kappeln in Richtung Nachbarstadt. Mit Unterstützung des Landes soll so der Tourismus gestärkt werden.

Kappeln | Das Land unterstützt die Angelner Dampfeisenbahn dabei, an Sonnabenden und Sonntagen vom 17. Juli bis zum 10. Oktober Zugfahrten zwischen Kappeln und Eckernförde anzubieten. Zwischenstopp in Lindaunis, Anschluss nach Kiel Geplant sind sonnabends drei und sonntags zwei Fahrtenpaare mit Zwischenhalten in Süderbrarup und am neuen Bahnhalt in Lindau...

