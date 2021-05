Gorch-Fock-Schule Kappeln : Konfliktlotsen: Grundschüler werden Streitschlichter

Schüler der dritten Klasse haben ihre Urkunden bekommen und sind nun offiziell Ansprechpartner für ihre Schulkameraden.

Kappeln | Auch wenn Corona alles zeitlich nach hinten schob, so sind sie nun komplett ausgebildet und haben am Dienstag ihre Urkunden überreicht bekommen: Die neuen Konfliktlotsen (Kolos) der Gorch-Fock-Schule in Kappeln. Alle Schüler der dritten Klasse, die sich für diese AG angemeldet hatten sind richtig stolz darauf, dass sie so viel lernen durften und nun i...

