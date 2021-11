Rathausmarkt in Kappeln : Besonderes Kappelner Fotoshooting mit Schlitten, Pferd und Weihnachtsmann

Ein alter Pferdeschlitten wird durch die Kappelner Werkstätten aufgearbeitet und in neuem Glanz auf dem Rathausmarkt aufgestellt. Wer möchte, kann zu den Adventswochenenden zum Fotoshooting kommen.

Kappeln | Er leuchtet und funkelt und ist ein echtes Stück Heimatgeschichte: Am Freitag wird der große Weihnachtsbaum auf dem Kappelner Rathausmarkt durch einen Hingucker ergänzt – einen robusten, alten Pferdeschlitten. Peter Asmussen hatte das gute Stück jahrelang auf seinem Scheunenboden in Fegetasch, Kappeln, stehen. Jetzt steht er bald mitten in der Stadt, ...

