Nach dem Bürgerentscheid : Alles auf Anfang für die Kappelner Stadtbücherei

In jedem der fünf Wahllokale war das Ja zum jetzigen Standort der Bücherei deutlich. Jetzt ist die Politik am Zug.

Kappeln | Der Bürgerentscheid am Sonntag hat die Standortfrage der Stadtbücherei eindeutig beantwortet: Mit großer Mehrheit haben sich die Kappelner für den Verbleib der Einrichtung in ihrem Bestandsbau in der Schmiedestraße ausgesprochen, der zweite Vorschlag eines Neubaus am Deekelsenplatz erreichte nicht das erforderliche Zustimmungsquorum. Die Wahlbeteiligu...

