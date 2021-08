Bürgermeisterwahl in Kappeln : Alle drei Kandidaten sind zugelassen

Heiko Traulsen, Joachim Stoll, Sebastian Bahls – diese Namen werden die Kappelner auf ihrem Stimmzettel zur Kappelner Bürgermeisterwahl finden. Einstimmig hat der Gemeindewahlausschuss die Bewerber zugelassen.

Kappeln | Das ging schnell und ohne Widerspruch über die Bühne: Der Gemeindewahlausschuss ließ bei seiner Sitzung am Freitagabend, 6. August, alle Bewerber, die sich der Bürgermeisterwahl in Kappeln stellen, einstimmig zu. Damit finden die wahlberechtigten Kappelner am Sonntag, 26. September, drei Namen auf ihrem Stimmzettel. Voraussetzungen erfüllt Nach ...

