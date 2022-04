Sport im Ostseeresort Olpenitz : Yoga, Paddeln, Radeln: Im ORO wird der Kappeln-Urlaub aktiv

Das Ostseeresort Olpenitz in Kappeln wächst und wächst. Aber inzwischen können Urlauber dort nicht nur wohnen, auch das Aktiv-Angebot wächst mit. Und hier sind übrigens auch Kappelner gern gesehen!

Kappeln | Villen direkt an Schlei und Ostsee, Ferienhäuser an Land und auf dem Wasser, Ferienwohnungen mit Sauna, Kamin und Meerblick: Das Ostseeresort Olpenitz (ORO) in Kappeln ist in den vergangenen Jahren zu einem riesigen Feriendorf angewachsen. Aber bislang waren die Möglichkeiten, dort auch die Freizeit abwechslungsreich zu gestalten, noch verhältnismäßig...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.