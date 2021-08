Aktion der Schleifischer : „Aalutsetten“: Mehr als 150.000 Jungaale schwimmen jetzt in der Schlei

Die Schleifischer haben am Donnerstag erneut jede Menge kleine Aale ausgesetzt – und dabei eine deutliche Forderung formuliert.

Kappeln/Maasholm | Unter großem Publikumsandrang wurden am 26. August 150.400 Jungaale in ihre Freiheit in die Schlei „entlassen“. Diese Aktion, die seit 2010 jetzt zum zwölften Mal unter anderem in Kappeln und Maasholm stattfand, soll dafür sorgen, dass sich der Aalbestand in der Schlei langfristig erholt und stabilisiert. Schleifischer und Mitorganisator Olaf Jensen e...

