Nach Corona-Ausbruch in Kita : ADS Kindergarten Gelting: Auch Kinder haben sich mit Corona infiziert

Nachdem das Coronavirus in zwei Fällen beim Kita-Personal des Kindergartens der Arbeitsgemeinschaft Deutsches Schleswig (ADS) nachgewiesen wurde, wurden nun auch Kinder positiv auf das Virus getestet.

Gelting | Nachdem der Kreis am Montag gemeldet hatte, dass sich zwei Personen des Personals des Kindergartens der Arbeitsgemeinschaft Deutsches Schleswig (ADS) in Gelting mit dem Coronavirus angesteckt haben und daraufhin 26 Quarantänen angeordnet wurden, gibt es indes weitere Infektionen. Weiterlesen: ADS Kneipp-Kindergarten in Gelting: Zwei Corona-Fälle un...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.