Christophorushaus in Kappeln : 800 Gäste beim Weihnachtsmarkt

Die „Bastelgruppe Windmann“ organisierte den Basar zum 44. und letzten Mal.

04. Dezember 2019, 17:20 Uhr

Kappeln | Zum 44. Mal fand im Christophorushaus der traditionelle Weihnachtsmarkt des „Bastelkreises Gisela Windmann“ statt. Immer war er gut besucht, bot den Besuchern ein Weihnachtsgefühl, und jedes Mal wurde erfolgreich Geld für den guten Zweck akquiriert.

Aber künftig wird nicht mehr der Bastelkreis Veranstalter des Weihnachtsmarktes sein. Diese Aufgabe wird der Verein „Franka“ (Freie Alten- und Nachbarschaftshilfe Kappeln und Umgebung) gemeinsam mit den Kappelner Landfrauen, der Hospizgruppe Kappeln mit der Bastelgruppe übernehmen. An der Form des Weihnachtsmarktes und am Angebot soll sich aber nicht viel ändern.

Gisela Windmann steigt allerdings als Leiterin der Bastelgruppe aus. Nachfolgerin ist Herta Itzke. Der Name der Gruppe bleibt bestehen, und gebastelt und handgearbeitet wird weiterhin am Dienstagnachmittag im Wohnzimmer von Gisela Windmann.

Auch in diesem Jahr waren alle Beteiligten mit dem Weihnachtsmarkt zufrieden. Sowohl die „Franka“-Vorsitzende Dietlinde Carstensen als auch ihre Vertreterin Gisela Windmann freuten sich am Ende über viele Besucher, gute Umsätze an den acht Verkaufsständen und am Kaffee- und Kuchenstand. Besonders Gisela Windmann jubelte: „Alle Tombolalose, alle Kekse, Kuchen und Torten waren am Ende ausverkauft.“

Auch die 150 Weihnachtswichtel, die die Basteldamen hergestellt hatten, waren kurz vor Schluss weg. Darüber freuten sich ganz besonders die beiden Mitglieder der Jugendfeuerwehr Kappeln-Mehlby Jonas Simeth und Lorenz Sing, die die Glückswichtel gemeinsam mit Jugendwart Jan Martensen verkauften. Der der Erlös war für die Kasse der Jugendfeuerwehr bestimmt.

Auch alle anderen Angebote kamen bei den Besuchern gut an: Marmeladen, Honig, Gelee oder Quittensaft – alles selbstgemacht – waren die Renner, ebenso wie schöne Holzarbeiten, Weihnachtskarten oder der Trödelmarkt für Bücher. Aber auch Mützen, Strümpfe, Decken fanden kaufwillige Besucher. Die Mitglieder der „Bastelgruppe Windmann“ hatten rund ein Jahr lang an der Auswahl gearbeitet.

Die Landfrauen waren ebenfalls fleißig und hatten leckere Kekse gebacken, die ebenso reißend weggingen, wie die Erbsensuppe zu Mittag. Die Damen der Hospizgruppe waren erfolgreich beim Verkauf am Kaffee- und Kuchenbüffet. Viele der insgesamt über 800 Besucher waren offensichtlich nur wegen des Kaffee- und Kuchenbüffets gekommen.

Der Erlös aus dem Verkauf der 500 Tombolalose ist für die Multiple-Sklerose-Gruppe bestimmt. Über 80 Preise konnten sich die Gewinner freuen. Auch an ein weihnachtliches Musikprogramm hatten die Veranstalter gedacht. Annette Imberg und der Posaunenchor begleiteten am Morgen die Eröffnungsandacht von Pastorin Reinhild Koring-Drews mit Adventsmusik. Am Nachmittag unterhielten der „Schwansener Gesangverein“ unter Leitung von Monika Panzer, der „Gospelchor Karby“ unter Leitung von Ute Ebert sowie der ASC-Chor unter Leitung von Joe Schmidt die Gäste.