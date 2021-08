75 Jahre Südschleswigscher Verein : Dänische Minderheit in Kappeln feiert Jubiläum mit Festgottesdienst

75 Jahre Südschleswigscher Verein (SSF) und dänische Minderheit in Kappeln. Mit einem Festgottesdienst wurde in der Kai Munk Skole die Gründung des Vereins kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gefeiert.

Kappeln | 1946, also kurz nach dem zweiten Weltkrieg wurde der Südschleswigsche Verein (Sydslesvigsk Forening, SSF) in Kappeln gegründet und damit festigte die dänische Minderheit ihr soziales und kulturelles Zusammenleben. In der Turnhalle der dänischen Schule im Kappelner Hans-Christian-Andersen-Weg wurde der 75. Jahrestag mit einem festlichen Gottesdienst un...

