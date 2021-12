2G im Einzelhandel : Warum Kappeln weder auf Stempel noch auf Armband im Weihnachtsshopping setzt

Anders als etwa in Schleswig soll in Kappeln kein Stempel auf der Hand oder ein Armband ums Gelenk das Einkaufen im 2G-Modus ermöglichen. Die WTK erkennt in dieser Idee eher ein Risiko.

Kappeln | Ab Sonnabend, 4. Dezember, greift eine weitere Verschärfung der Corona-Regeln: Unter der Maßgabe 2G sind dann Menschen, die nicht gegen das Coronavirus geimpft sind, in vielen Geschäften vom Shopping ausgeschlossen, nur noch Geimpfte oder von einer Corona-Infektion Genesene dürfen ohne weitere Einschränkungen einkaufen. Weiterlesen: 2G im Einzelhan...

