Corona-Pandemie in Kappeln : 2G ab Montag: Das sagen Kappelner Betriebe

Es ist entschieden: Nur geimpfte und vom Coronavirus genesene Menschen können am öffentlichen Leben weiterhin ohne gravierende Einschränkungen teilnehmen. In Kappeln trifft die 2G-Regel auf Zustimmung.

Kappeln | 2G kommt – und zwar ab Montag, 22. November. Ministerpräsident Daniel Günther macht damit das wahr, was er bereits in der vergangenen Woche angekündigt hatte, nämlich dass in vielen Situationen künftig aus der 3G-Regel eine 2G-Regel wird. Anlass dafür sind die weiterhin steigenden Corona-Infektionszahlen. Ein negativer Corona-Test reicht nicht mehr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.