Gelting : 2800 Euro aus dem Benefizturnier

Die FSG Ostseeküste spielte zu Ehren ihres verstorbenen Mannschaftskameraden für die DRK-Heinrich-Schwesternschaft.

von Doris Smit

20. Januar 2019, 18:21 Uhr

Gelting | Vor zwei Jahren hatten sie ihren Mannschaftskameraden verloren: Luca Gäthje starb im Alter von 18 Jahren an einem Gehirntumor. Anfang Dezember 2018 organisierte die FSG Ostseeküste ein Fußballturnier und spendete sämtliche Erlöse an die DRK-Heinrich-Schwesternschaft in Kiel. „Damit wollen wir unseren Dank sagen“, erklärt der FSG-Vorsitzende Hartmut Wudewitz. Denn die Schwesternschaft, speziell Barbara Lehmann, begleitete Luca Gäthje auch in seinen letzten Stunden.

Insgesamt zehn Mannschaften aus der Region nahmen an dem Turnier teil. Startgelder, Eintrittsgelder, aber auch Spenden der örtlichen Wirtschaft sowie von zahlreichen Privatpersonen wurden gesammelt. Zusammen gekommen sind am Ende 2800 Euro. In dieser Woche machten sich Dirk Brendel, Yannick Menke und Malte Bielke auf den Weg zur DRK-Heinrich-Schwesternschaft nach Kiel, unterhielten sich ausgiebig mit der Oberin der Schwesternschaft Maria Lüdeke über ihre Arbeit mit kranken Kindern. Anschließend übergaben sie den symbolischen Scheck über die Spendensumme an Barbara Lehmann. „Wir haben den größten Respekt vor der Arbeit, die diese Menschen jeden Tag leisten. Wir bedanken uns im Namen der gesamten FSG Ostseeküste“, erklärte Malte Bielke. Aber auch bei den Spendern, die zu dieser beachtlichen Summe beigetragen haben, möchte Hartmut Wudewitz sich bedanken.

Auch in diesem Jahr plant die Spielgemeinschaft, zu der Spieler aus Kappeln, Gelting und Kieholm gehören, wieder ein Luca-Gäthje-Turnier zu veranstalten und Spenden zu sammeln.