Einkaufen in Kappeln : Letzter Sonntag im März: Der Fischmarkt startet in die Saison

Es ist soweit: In diesem Monat steht die erste Fischmarkt-Route in diesem Jahr an. Kulinarisch gibt es Neues zu entdecken. Und wer mag, kann sich an einem Flohmarkt beteiligen.

Kappeln | Der Kappelner Fischmarkt startet am 27. März, also am letzten Sonntag im März, in die Saison 2022. Das neue Konzept aus dem vergangenen Jahr will die Wirtschaft und Touristik Kappeln GmbH (WTK) auch 2022 weiterentwickeln. Entlang der Fischmarkt-Route findet auf dem Deekelsenplatz auch in diesem Jahr wieder ein Flohmarkt statt. Hier gibt es gebrauchte,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.